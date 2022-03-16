俄遭制裁债券利息到期未付恐面临违约

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯外币债券利息支付期限今天到期，但莫斯科入侵乌克兰遭到西方制裁，引发俄罗斯可能爆发债务违约的疑虑。

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倘若俄罗斯未能支付两笔以美元计价债券总额1亿1700万美元利息，恐面临数十年来首次债务违约。

俄罗斯侵略乌克兰遭西方制裁，俄国在海外的3000亿外汇存底成为目标。

由于受到制裁无法取得这些资金，俄罗斯恐被迫面临违约的疑虑升高。

俄罗斯财政部本周宣布已寄发一张总金额1亿1720万美元的付款委托书，表明支付利息的意愿。

俄罗斯财政部长希鲁阿诺夫（Anton Siluanov）14日驳斥俄国无法支付债券利息的说法，并指控西方把俄国逼入「人为违约」。

不过，他强调俄罗斯愿意根据俄国中央银行在付款日当日的汇率，以卢布支付债券利息。

俄罗斯2018年开始发行的外币公债纳入以卢布支付的条文，但订于今天到期利息支付的债券却没有这样的条文。

根据惠誉国际信用评等公司（Fitch Ratings），在30天的宽限期结束后，以卢布支付将构成违约。

俄罗斯上一次外币债务违约是在1918年，当时俄罗斯革命领袖列宁（Vladimir Lenin）拒绝承认遭推翻的沙皇发行的公债。

此外，俄罗斯国内以卢布计价的债券1998年曾爆发违约。

摩根大通（JPMorgan）分析师指出，美国的制裁不应该直接限制俄罗斯偿债的能力。 根据美国财政部，俄罗斯中央银行、财政部或国家财富基金3月1日前发行的债券，准许对美国实体支付利息至5月25日。

而在5月25日之后，将需要取得授权以继续收到这些支付。

西方制裁已让俄罗斯银行和金融系统陷入瘫痪，导致卢布崩盘。

债务违约会切断一个国家和金融市场的关系，几年内不太可能重返市场。

惠誉15日表示，由于俄国央行实施管制的关系，外国投资人没有收到3月2日到期的国内债券利息可以理解。

惠誉说：「若未在应付款到期30天内解决，将构成违约。」

© 2022 AFP