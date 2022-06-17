俄间谍企图潜入国际刑事法院 影响乌战侦查

（法新社海牙16日电） 荷兰情报单位今天表示，4月间破获一起俄罗斯间谍案，成功阻止一名俄国军情局特工假藉身分要渗透国际刑事法院，他在机场被识破后，随即被遣返。

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国际刑事法院（International Criminal Court，ICC）正在侦查俄军在乌克兰所犯战争罪行；若未能及时阻止，这名俄罗斯特工可能有机会取得法院侦查资料。

这位36岁名为切尔卡索夫（Sergey Vladimirovich Cherkasov）的俄罗斯男子，于4月间抵达荷兰，想藉精心编造的身分卧底，他假扮成一位巴西公民要赴位于海牙（Hague）的国际刑事法院当实习生。

不过荷兰当局表示，切尔卡索夫在机场被识破是一名俄罗斯军事情报局（GRU）的干员，而遭到拒绝入境，并被安排在下一个班机遣返。

荷兰方面指出，切尔卡索夫若未被成功阻挡，他有可能取得国际刑事法院侦查在乌克兰战争犯行的「高度有价值」情报，甚至影响到刑事程序。

切尔卡索夫假冒的实习生身分，让他能够进入国际刑事法院的大楼和系统。荷兰情报与安全总局（AIVD）在声明中说，这名俄国特工可能造成的威胁程度被认为「非常高」。

荷兰情报与安全总局局长阿克布姆（Erik Akerboom）表示，逮到这种能力级别的俄罗斯间谍「非常罕见」。

荷兰国家通讯社（ANP）引述阿克布姆的话报导，俄罗斯军事情报局花费多年时间塑造切尔卡索夫的假身分，「这是项巨大工程」。

荷兰方面甚至公布4页文件，内容道出这名俄罗斯特工掩护身分的「传奇」故事，宛如间谍小说场景。

荷兰当局表示，这份非常详细的文件很可能是切尔卡索夫自己约在2010年以葡萄文撰写，内容涵盖他的假身分背景故事，包括与父母关系不好、讨厌吃鱼、迷恋一位老师，及「看起来像德国人」而有「外国佬」的绰号。

文件当中甚至包括巴西首都巴西利亚一家餐厅的完整地址，并形容那里有「镇上最好的炖肉」；一个出神（trance）电子音乐俱乐部的地址，以支持他的卧底身分故事。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

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