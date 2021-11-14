保加利亚今年第3次大选登场

（法新社索菲亚14日电） 保加利亚今天举行大选，但这场今年第3次的大选几乎不可能产生稳定的政府，对抗侵袭国内致命的冠状病毒疫情。

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62岁的斯托亚诺瓦（Milena Stoyanova）在投票前夕对法新社的谈话，说出了一般民众的沮丧：「我们都必须投票，但我怕投了也没用…我没报太大希望。」

很多人都说不会去投票，但35岁的金融专家安吉洛夫（Petar Angelov）说他「一定会去投…为了改变」还有「更好的未来」。

4月和7月举行的前两次大选选后，各党无法组成联合政府，现在这次选后能达成协议吗？

新保加利亚大学（New Bulgarian University）政治系教授托多罗夫（Antony Todorov）告诉法新社：「我希望政治领袖有学到教训，这会让他们谈判。」

阿尔法研究所（Alpha Research）的迪米特罗娃（Boryana Dimitrova）强调对抗国内最严重一波Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情的必要性：「我们不能没有政府。」

保加利亚690万人口有23%以上完整接种，是欧洲联盟（EU）接种率最低的国家。临时政府无法订定更严格的措施来阻止确诊人数与死亡人数激增。

保加利亚本周染疫身亡人数是全球前几高，每天都有约200人在人手不足的医院里病逝。

除此之外，电价与油价高涨重创经济，欧洲联盟执行委员会（European Commission）本周调降保加利亚年度成长预测。

© 2021 AFP