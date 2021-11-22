保加利亚次轮选举结束 现任总统连任成功

（法新社索菲亚21日电） 欧盟最贫穷的成员国保加利亚今天举行次轮总统选举，寻求连任的58岁现任总统拉德夫（Rumen Radev）轻松击败对手。

广告 继续浏览后续

曾担任战斗机驾驶的拉德夫说：「保加利亚正在走出僵局。」拉德夫2020年因公开支持针对前总理巴里索夫（Boyko Borisov）的大规模反贪示威而人气高涨。

他说，保加利亚人以选票支持「改革，摆脱贪腐、掠夺和无法治状态，并清除黑手党势力」。

拉德夫的竞选对手、同为58岁的索菲亚大学（Sofia University）校长吉德兹科夫（Anastas Gerdzhikov）在2轮得票率为32%，他立即承认败选，同时声称「整个国家机构都为现任总统服务」。

在拉德夫2016年首次上任前，保加利亚总统职位大致仅为象徵性，但他扭转局势，大刀阔斧肃贪。

拉德夫在14日首轮选举中得票率达49%，对手吉德兹科夫则拿下23%选票。

拉德夫是保加利亚最受欢迎的政治人物，但这个国家遭各激进政党所撕裂，亟需稳定的政府来解决贪腐沉�z以及恶化的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP