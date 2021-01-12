保守派社交平台Parler告亚马逊 控事业遭扼杀

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（法新社纽约11日电） 科技巨擘亚马逊公司（Amazon）的网路部门日前迫使保守派偏爱的社交平台Parler下线，指控它未管控平台上煽动暴力的内容。Parler今天对亚马逊提起诉讼。

总部设在内华达州的Parler请求联邦法院下达禁止令，阻止亚马逊网路服务（Amazon Web Services）对Parler切断网路伺服器连线。

诉讼内容指出，关闭伺服器「等于拔掉医院病患的生命维持器」，「将扼杀Parler的事业，而此时Parler 事业正准备一飞冲天」。

Parler并指控亚马逊公司违反反托拉斯法，采取行动帮助Parler的对手推特公司（Twitter）。推特已以言词可能煽动暴力为由，将美国总统川普的帐号停权。

诉状内容指出：「亚马逊网路服务决定实质终止Parler帐号，显然有政治意图。这项决定显然也以减少微网志服务市场竞争、图利推特为目的。」

亚马逊公司则称这起诉讼「缺乏法律依据」。

亚马逊网路服务发言人说：「我们尊重Parler自行决定平台上可以有哪些内容的权利。」

「不过，Parler上显然有大量内容在鼓励和煽动对他人施暴，而Parler却无法或不愿意立即辨别并移除这些内容，违反了我们的服务条款。」

Parler提出上述诉讼之际，网路巨头们也纷纷封锁连结川普支持者的管道。上周川普的死忠粉丝闯入美国国会大厦，还传出有人策划新的暴力示威，尤其是总统当选人拜登预计就职的那一天。

推特今天另表示，自8日起已停用7万多个帐号，这些帐号主要在分享极右翼团体「匿名者Q」（QAnon）的阴谋论。

匿名者Q支持者在社群媒体宣扬阴谋论，包括声称川普暗中对抗一群儿童性侵者，针对的对象有重量级民主党人、好莱坞名人与「国中之国」（deep state，意指幕后操控国家的集团）盟友。

© 2021 AFP