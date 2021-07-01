保罗发威狂轰41分 太阳击败快艇闯NBA总冠军赛

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（法新社洛杉矶30日电） NBA生涯进入第16个球季的保罗，今天在对快艇的西区冠军赛关门战轰下41分，率队130比103大胜，并以系列赛4比2的成绩闯进总冠军赛。

在美国职篮NBA西区冠军赛，以3比2「听牌」的凤凰城太阳，今天客场出赛，他们的对手洛杉矶快艇面临背水一战，但主将雷纳德（Kawhi Leonard）仍旧因伤缺阵。

这场比赛的首节，太阳以7成14的命中率砍进5记三分球，整体投篮命中率也高达6成36，并靠艾顿（DeAndre Ayton）6投5中攻下10分率领，以33比29取得领先。

次节太阳打出12比6开局，将领先拉开到两位数，快艇曾在杰克森（Reggie Jackson）完成「3分打」后扳平，但太阳随即以10比2攻势要回领先，上半场太阳在克劳德（Jae Crowder ）、布克（Devin Booker）分别攻下16分、14分，艾顿、保罗（Chris Paul）皆获10分的情况下，以66比57领先快艇。

下半场比赛，太阳在布里吉斯（Mikal Bridges）快攻上篮得手后，将领先拉开到16分，前3节打完以97比83，带着14分领先优势进到末节。

第4节太阳打出8比2开局，领先达到20分，保罗更是持续狂飙，切入后骗开对方防守的跳投、砍进三分弹又完成加罚的「4分打」样样来，单节独得19分打得快艇难以招架，最终率太阳以27分之多大胜。

保罗今天除轰下41分，还送出8次助攻，布克、克劳德分别为太阳贡献22分、19分，艾顿有16分、17篮板的双十演出。

快艇的莫里斯（Marcus Morris Sr.）此役攻下全队最高26分，乔治（Paul George）拿下21分，杰克森、贝佛利（Patrick Beverley）分别获得13分、11分，替补的柯森斯（DeMarcus Cousins）则有12分进帐。

太阳本季在保罗加盟后，表现脱胎换骨，例行赛拿下51胜21败，胜率高达7成08，继2009-10球季后，相隔11年再度闯进季后赛。

季后赛首轮，太阳4比2淘汰有詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）双星压阵的洛杉矶湖人，次轮再以4比0横扫本季年度最有价值球员（MVP）约基奇（Nikola Jokic）带领的丹佛金块，闯进西区冠军赛。

今天太阳淘汰快艇闯进总冠军赛，而他们上次打进总冠军赛已早在1992-93球季，当时由巴克利（Charles Barkley）、强生（Kevin Johnson）、安吉（Danny Ainge）率领的太阳，在总冠军赛2比4败给乔丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）、葛兰特（Horace Grant）带领的芝加哥公牛。

© 2021 AFP