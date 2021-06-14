保罗布克合拿71分 太阳横扫金块晋西区决赛

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（法新社丹佛13日电） 美国职篮NBA凤凰城太阳今天在保罗（Chris Paul）和布克（Devin Booker）合拿71分带领下，终场125比118击败丹佛金块，在季后赛次轮以4胜0败挺进西区决赛。

今天比赛第3节剩3分52秒时，金块球星约基奇（Nikola Jokic）在防守时打到太阳球员潘恩（Cameron Payne）脸部，最后遭判二级恶意犯规罚驱逐离场。太阳球星布克也因上前与约基奇理论且有肢体碰撞而吃上技术犯规。

太阳的保罗拿下全场最高37分，外加3篮板7助攻；布克缴出34分、11篮板双十；布里吉斯（Mikal Bridges）挹注14分；艾顿（DeAndre Ayton）12分。

金块方面，最高分是巴顿（Will Barton）25分；约基奇22分、11篮板双十；小波特（Michael Porter Jr.）20分；莫里斯（Monte Morris）和坎帕佐（Facundo Campazzo）各获19分、14分。

太阳接下来将迎战犹他爵士和洛杉矶快艇之间的胜方，争夺NBA总决赛门票。

© 2021 AFP