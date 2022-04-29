保罗手感发烫太阳烤鹈鹕 76人、独行侠晋次轮

（法新社洛杉矶28日电） 美国职篮NBA球星保罗今天以百分之百命中率的完美演出，率凤凰城太阳击败纽奥良鹈鹕，在西区季后赛首轮系列赛以4胜2败胜出；费城76人与达拉斯独行侠也晋级季后赛次轮。

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生涯12度入选明星赛的保罗（Chris Paul）14投全数命中，创下新的季后赛纪录，助太阳以115比109淘汰鹈鹕。

布克（Devin Booker）肌腱伤势痊愈归队，他在第4节尾声命中关键的三分球，助太阳取得领先，今天全场贡献13分。 西区头号种子太阳接下来将在季后赛次轮迎战达拉斯独行侠。

独行侠今天以96比96险胜犹他爵士，系列赛以4比2淘汰对手晋级。

独行侠克服第3节一度落后12分的颓势胜出，后卫唐西奇（Luka Doncic）与布朗森（Jalen Brunson）今天双双攻下24分。

爵士前锋鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）压哨三分失手，让独行侠拿走胜利。

费城76人在恩比德（Joel Embiid）轰进33分率领下，以132比97击溃多伦多暴龙，在东区季后赛首轮系列赛以4胜2败胜出，顺利晋级东区季后赛次轮，接着将迎战头号种子迈阿密热火。

近期受到拇指韧带撕裂所苦的恩比德今天火力全开，除了砍下33分，还外带10篮板、3阻攻与2抄截。

76人后卫马克西（Tyrese Maxey）攻下25分，「大胡子」哈登（James Harden）挹注22分15助攻与6篮板。哈里斯（Tobias Harris）贡献19分，葛林（Danny Green）缴出12分。

暴龙的布谢（Chris Boucher）攻下全队最高的25分并抓下10篮板，西雅坎（Pascal Siakam）挹注24分。

© 2022 AFP