保罗疑染疫停赛归期不定 NBA太阳出现大利空

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（法新社凤凰城16日电） NBA今天证实有1名球员的COVID-19筛检呈阳性反应，另有媒体爆料，确诊者就是已打过疫苗的保罗，由于他的归期不定，让已晋级西区冠军赛的太阳出现一大利空。

美国职篮NBA凤凰城太阳本季在保罗（Chris Paul）加入后脱胎换骨，例行赛拿下51胜21败的成绩，胜率7成08，仅以1场胜差排在犹他爵士之后，位居西区第2。

季后赛首轮，太阳4比2淘汰有詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）两大球星坐镇的第7种子洛杉矶湖人，次轮再以4比0横扫有本季年度最有价值球员（MVP）约基奇（Nikola Jokic）率领的第3种子丹佛金块，成为首支闯进分区冠军赛的球队，太阳能有如此耀眼成绩，保罗的贡献绝对是最大的关键。

但前途似锦的太阳，恐将面临保罗本季报销的大利空。

NBA今天宣布，6月9日做的164个2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检结果出炉，其中有1名球员的检测结果呈阳性反应。

根据联盟的新闻稿，任何人只要筛检结果呈阳性反应，或证实与染疫者有密切接触，将必须进行隔离，直到符合NBA和球员工会根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）的建议所制订的规范为止。

根据亚利桑那体育（Arizona Sports）记者甘巴多罗（John Gambadoro）所言，即便曾在2月接种了辉瑞（Pfizer）疫苗，保罗的COVID-19筛检仍呈阳性反应。

他是NBA近3周以来，染疫的首例。

目前不确定保罗是否有出现相关症状。

运动新闻网站「运动员」（The Athletic）记者查兰尼亚（Shams Charania）今天早上率先披露保罗被放入NBA健康安全协议的限制出赛名单中。在此同时，保罗德归期未定，是否能在即将开打的西区冠军赛上场，也还是未知数。

太阳总教练威廉斯（Monty Williams）在球队今天的训练后表示：「这就像之前我们有人出现相同情况一样，我们得照着规范走，且大家自然是会对那个人感到担忧。」

今年例行赛，保罗平均每场比赛可获16.4分、8.9助攻。

在太阳横扫金块的系列赛，保罗在4场比赛中，平均可有25.5分、10.3助攻的成绩，投篮命中率也高达6成3。

© 2021 AFP