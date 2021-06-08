保罗21分11助攻 太阳逆转金块夺系列赛首战胜利

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（法新社凤凰城7日电） 在资深后卫保罗拿下21分、11助攻的带领下，太阳以122比105拿下季后赛次轮对金块首战的胜利。

在今天比赛开打后，太阳一度落后给金块，但靠一波6比0攻势扳平，让两队在首节打完28比28战成平手。

次节金块打出10比3开局，取得38比31的7分领先，但两队随后展开拉锯，并互有领先，上半场金块在约基奇（Nikola Jokic）攻下15分的带领下，以58比57领先太阳1分。

下半场开打后，金块开局打出一波12比3攻势，一度以70比60领先达两位数，但太阳在63比72落后9分之际，回敬一波16比0猛烈攻势，反以79比72将比数超前。在布里吉斯（Mikal Bridges）单节13分带领下，太阳3节打完以88比79逆转局势。

太阳末节打出14比5开局，并曾将领先拉开到18分，在保罗（Chris Paul）单节14分带领下，打出34比26 攻势，最终以17分差距拿下胜利。

此役太阳的先发5人得分全都破十，其中布里吉斯攻下全场最高23分，保罗贡献21分11助攻、布克（Devin Booker）也获21分，艾顿（DeAndre Ayton）有20分10篮板的双十成绩，克劳德（Jae Crowder）则有14分进帐。

约基奇今天攻下金块最高的22分，高登（Aaron Gordon）进帐18分，小波特（Michael Porter Jr.）、坎帕佐（Facundo Campazzo）分别获得15分、14分，替补的格林（JaMychal Green）则拿下10分。

© 2021 AFP