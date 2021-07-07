保罗32分9助攻击溃公鹿 太阳NBA总冠军赛开红盘

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（法新社凤凰城6日电） 太阳资深后卫保罗，今天在NBA总冠军赛首役，攻下全场最高32分，并送出9次助攻，率队118比105击败公鹿。

美国职篮NBA总冠军赛今天开打，西区冠军凤凰城太阳在主场迎战东区冠军密尔瓦基公鹿。公鹿主将「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在东区决赛系列赛出现膝伤，曾因此缺席两场比赛，今天他归队并先发出赛。

这场比赛首节，两队互不相让，历经7次互换领先、3度平手的纠缠，太阳靠布克（Devin Booker）独得12分的带领，在第1节打完时，以30比26领先公鹿。

第2节太阳靠保罗（Chris Paul）单节独得11分的带领下打出27比23攻势，上半场打完以57比49保持领先。

下半场开打，保罗率先进球，太阳将领先拉开到两位数，在他单节砍进16分的带率领下，太阳最多领先达20分。前3节打完，太阳以92比76，领先16分。

末节公鹿打出16比9开局，在福布斯（Bryn Forbes）砍进三分球后，将分差缩小到个位数，并一度仅落后7分，但太阳回敬7比2攻势，再将领先拉开到两位数，最终以13分之多留下胜利。

太阳今天获得26次罚球，一共罚进25球，命中率是9成62，公鹿则是16罚9中，命中率仅5成63，两队在罚球数及命中率上的明显差距，也是左右比赛胜负的关键之一。

保罗今天包括三分球7投4中，19次出手命中12球，攻下全场最高32分，另送出9次助攻，布克为太阳贡献27分，艾顿（DeAndre Ayton）不但拿下22分，还抢下19个篮板，有双十成绩的表现，布里吉斯（MikalBridges）获得14分，替补的强森（ Cameron Johnson）、潘恩（Cameron Payne）都有10分进帐。

公鹿的密道顿（Khris Middleton ）攻下全队最高29分，安特托昆博有20分、17篮板的双十成绩，罗培兹（Brook Lopez）、哈勒戴（Jrue Holiday）分别获得17分、10分。

© 2021 AFP