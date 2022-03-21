信心薄弱买气消退 亚股跌多涨少

（法新社香港21日电） 亚洲股市经历上周劲扬后，乐观行情减弱，今天收盘跌多涨少，一方面油价再度走扬，投资人也密切关注乌克兰战争情势。土耳其表示，基辅和莫斯科正朝向达成停火协议前进。

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股市信心依旧薄弱，归咎于东欧战事危机恐对全球经济带来沉重打击，以及央行采取货币紧缩政策。

亚股上周买气热络，除了逢低进场，利多还来自中国承诺会支持深受打击的股市，以及有迹象显示北京对科技业的打压快要结束。不过，交易商今天难以维持相同热度。

不过，战争结束的希望昨天受到提振，因为土耳其当局表示，正在当地进行谈判的俄罗斯和乌克兰代表接近达成停战协议。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）昨天也在美国有线电视新闻网（CNN）访问中呼吁俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与他直接对话，他说这是停战的唯一方法。

香港股市今天连续第2个交易日收低，下挫0.9%。尽管中国当局上周宣布，将对近期饱受震荡所苦的股市提供支援，消息激励港股连2日走扬；但因为迟不见政策具体细节，市场信心继续受到影响。

雪梨、首尔、马尼拉和曼谷股市今天也都收黑。但上海股市收盘小涨0.1%，新加坡、台北和威灵顿股市也都收高。雅加达股市则收平，东京股市因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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