修补与盟邦关系 美国调降川普时代日本钢铁关税

（法新社华盛顿7日电） 官员今天宣布，美国将放宽对日本钢铁实施的进口关税，成为拜登政府解决前总统川普任内开启贸易争端的最新举措。

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法新社报导，从今年4月起，日本将获准对每年出口至美国高达125万公吨钢铁支付较低关税，终结川普2018年6月以国安为由、对日本金属课徵25%以上关税措施。

美日贸易争端是川普任内开启的争端之一，继华府与欧洲联盟（EU）去年达成协议，取消对这些金属加徵的进口关税后，拜登一直致力解决美日间贸易争端。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）声明指出：「我很高兴宣布达成这项协议，将强化美国钢铁产业和确保产业劳工竞争力，同时也提供更多较便宜钢铁进口并解决美国与我们最重要盟友之一日本之间的龃龉。」

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）表示，这项协议将「保障生气勃勃的美国产业，我国劳工和他们的家人」，以及与中国公平竞争。

戴琪说：「这项协议加上与欧盟去年达成的决议，将帮助我们对抗中国在钢铁产业中的反竞争、非市场性质的贸易行为，同时帮助我们达成拜登总统雄心勃勃的全球气候议程。」

然而，这项协议未尽除美日间所有未决的贸易问题。

根据美国商务部，这项新关税系统适用于2017年日本对美输出不到180万公吨的钢铁，而美国对日本进口铝加徵10%关税措施则维持不变。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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