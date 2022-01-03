倒数1个月遭外交事件、疫情夹攻 北京冬奥乌云罩顶

（法新社北京3日电） 距离北京冬奥开幕只剩下1个月时间，多国宣布外交抵制今年这场体坛盛事，加上COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情与彭帅事件尚未平息，让冬奥前景蒙尘。

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北京冬奥定于2月4日至20日举行，由于北京曾在2008年举办夏季奥运，下月北京将成为全球首个主办过夏奥及冬奥的城市。2008年时，外界认为，主办奥运是中国崛起的重要象徵；这一次，中共统治者则宣称希望奥运能激励全球3亿名冬季运动爱好者，并帮助世界团结应对疫情大流行。

由于本届冬奥将在近3000名运动员加上工作人员组成的「泡泡」中举行，因此将成为疫情爆发至今，防疫限制最严格的大型体育赛事。

尽管主办方承诺打造「绿色、包容、开放、清洁」的奥运，但环保人士质疑上述说法，且雾霾仍是中国常见空污现象，冬季尤其严重。

针对奥运相关争议，中国外交部长王毅日前告诉官方媒体：「少数西方国家政客的政治操弄，无损奥运的精彩，只会暴露自己的丑陋。」

●人权纪录

长期以来，人权组织一直呼吁针对中国人权纪录抵制北京冬奥，特别是新疆维吾尔族穆斯林受到的待遇。

上月，美国拜登政府表示，考量到中国「在新疆持续进行的种族灭绝和违反人道罪行，以及其他侵犯人权行为」，因此不会派遣外交或官方代表参与北京冬奥。

尽管北京警告美国「将付出代价」，但这并未阻止澳洲、英国和加拿大加入外交抵制。不过，这些国家的运动员仍将正常参赛。

● 彭帅事件

中国面临外界要求声浪，希望北京能保证网球女将彭帅的安全。

这名现年35岁的两届大满贯双打冠军公开指控前副总理张高丽性侵后，曾有近3周时间音讯全无。

此后，彭帅虽然重新出现在中国民众眼前，但外界仍怀疑她并非完全自由且安全。这个事件势将因北京奥运而更形突出。

●疫情

COVID-19病毒于2019年底在中国首度出现，此后中国一直奉行「清零策略」，具体措施包括严格的边境管控、长时间隔离和局部封城。迄今为止，拥有1300万人口的西安已被封城近2周。

受到高传染力的Omicron变异株影响，北美职业冰球联盟NHL已宣布禁止球员参加北京冬奥。

●体坛明星

在观众期待的明星选手方面，可望角逐第3枚奥运金牌的美国滑雪名将雪佛林（Mikaela Shiffrin）近日COVID-19病毒筛检结果呈阳性，可能影响她的比赛。

日本花式滑冰一哥羽生结弦近期因脚踝受伤受到质疑，但他上月在日本花滑锦标赛上6度摘冠，接下来将在北京挑战冬奥男子花滑金牌3连霸，以及至今无人能完成的4周半跳。

本届冬奥中，美国韩裔奥运雪板金牌金善（Chloe Kim）也备受外界关注。在2018年的平昌冬奥中，她年仅17岁就拿下金牌。

此外，观众也相当关注本届自由式滑雪金牌热门人选、18岁的古爱凌（Eileen Gu）。她在加州出生长大，之后又从美国转战中国。

据美国数据分析公司Gracenote预测，挪威将连续第2届冬奥在奖牌榜上名列第一。

© 2022 AFP