候任白宫顾问确诊COVID-19 与拜登无近距离接触

(法新社华盛顿17日电) 即将担任白宫高阶顾问的联邦众议员李奇蒙染疫,而曾与他在户外有互动的拜登,2019冠状病毒疾病筛检呈阴性反应。

李奇蒙(Cedric Richmond)15日独自前往乔治亚州,和拜登一起为两名民主党人的参议员决选站台。这两人将和现任共和党籍参议员竞争,目前选情紧绷。

拜登过渡团队发言人贝丁菲尔德(Kate Bedingfield)在声明中说,依据美国疾病管制暨预防中心(CDC)定义,李奇蒙与拜登并无近距离接触,先前两人「互动是在户外,都有配戴口罩,时间也不到15 分钟」。

她表示,根据CDC定义,将任白宫公共参与办公室(Office of Public Engagement in the White House )主任的李奇蒙,与拜登及参议员候选人奥索夫(Jon Ossoff)和华诺克(Raphael Warnock)并无近距离接触。

拜登的团队表示,78岁的拜登今天2019冠状病毒疾病(COVID-19)筛检结果呈阴性反应。

根据贝丁菲尔德所言,47岁的李奇蒙昨天出现染疫症状,他的快筛结果呈阳性反应,后续的检测结果同样是阳性,李奇蒙已经开始14天的隔离期。

美国总统川普周遭有数十人染疫。新型冠状病毒已在美国夺走约31万人性命。

