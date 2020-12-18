候任白宫顾问确诊COVID-19 与拜登无近距离接触

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（法新社华盛顿17日电） 即将担任白宫高阶顾问的联邦众议员李奇蒙染疫，而曾与他在户外有互动的拜登，2019冠状病毒疾病筛检呈阴性反应。

李奇蒙（Cedric Richmond）15日独自前往乔治亚州，和拜登一起为两名民主党人的参议员决选站台。这两人将和现任共和党籍参议员竞争，目前选情紧绷。

拜登过渡团队发言人贝丁菲尔德（Kate Bedingfield）在声明中说，依据美国疾病管制暨预防中心（CDC）定义，李奇蒙与拜登并无近距离接触，先前两人「互动是在户外，都有配戴口罩，时间也不到15 分钟」。

她表示，根据CDC定义，将任白宫公共参与办公室（Office of Public Engagement in the White House ）主任的李奇蒙，与拜登及参议员候选人奥索夫（Jon Ossoff）和华诺克（Raphael Warnock）并无近距离接触。

拜登的团队表示，78岁的拜登今天2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检结果呈阴性反应。

根据贝丁菲尔德所言，47岁的李奇蒙昨天出现染疫症状，他的快筛结果呈阳性反应，后续的检测结果同样是阳性，李奇蒙已经开始14天的隔离期。

美国总统川普周遭有数十人染疫。新型冠状病毒已在美国夺走约31万人性命。

© 2020 AFP