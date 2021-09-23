「借阅」一个人探索多元 欢迎莅临丹麦真人图书馆

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（法新社哥本哈根23日电） 在丹麦「真人图书馆」，读者可以「借阅」一个人，细品对方人生故事，探索多元性并挑战潜意识的偏见，而这个理念自2000年来，已在超过70个国家开花结果。

文静的艾本（Iben）是一名有心理健康问题的46岁性虐待受害者，也是读者能在丹麦首都哥本哈根（Copenhagen）真人图书馆（Human Library）借阅的8本「书」之一。

30分钟内，读者可以一对一或小团体形式，提出任何想问的问题。

艾伯吉尔（Ronni Abergel）认为「阅读即对话」，他2000年在罗斯基得音乐节（Roskilde Festival）时发起真人图书馆，并进而建立非营利组织，这个概念自此扩展到超过70个国家。

艾伯吉尔说，真人图书馆是一个安全空间，在这里，人们能探索多元性，了解自己与他人不同之处，和通常不会接触的人交流，并挑战自身潜意识偏见。

真人图书馆的书类甚广，从爱滋病毒带源、跨性别或残疾，到难民、犹太裔或穆斯林，各式真人书会先介绍自己的背景，读者就能开始发问。

这类交流通常是在城市图书馆、会议室等安静的环境中进行，或是真人图书馆的阅读花园（Reading Garden）。

艾伯吉尔表示，真人图书馆鼓励读者「提出非常困难的问题」，他强调，没有什么话题碰不得，无论多么敏感。

借阅艾本的人可以在3种故事中作选择，「性虐待受害者」、「与边缘型人格障碍共处」或「严重的创伤后压力症候群」；尽管时而拒绝回答读者问题，在作为一本书的4年期间，她从未有过糟糕经历。

艾本表示，自己的说书内容随着时间演化，「刚开始时，我处在一个完全不同的境地，多年来我一直在努力（自我改善）」，她并认为，成为一本书能自我省思。

除了艾本，36岁的弗兰森（Anders Fransen）是一本视听障「书」，他以帮助人们开展对残疾的看法自豪。

艾伯吉尔表示，借书者也同样带着动人、具影响力的经验离开真人图书馆。一名2004年的读者近期联系艾伯吉尔，表示当年借阅的书改变了她对穆斯林的看法。

在一个日益极化的世界里，艾伯吉尔希望他的倡议能够帮助人们「减少忧虑，更加开明，且更理解、接受与众不同的权利」。

他说：「我们经营一个中立的学习空间，让人有机会参与并了解自己和其他群体。」（译者：张瑷/核稿：陈政一）

© 2021 AFP