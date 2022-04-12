假借外交从事间谍活动 6俄罗斯人遭法国驱逐

（法新社巴黎11日电） 6名涉嫌假借外交活动掩护，在法国从事间谍工作的俄罗斯人被情报单位发现，法国外交部今天对此表示，已将6人驱逐出境。

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法国外交部在声明中说：「6名俄罗斯特务在外交活动掩护下执行任务，违背我国国家利益，因此被列为不受欢迎者。」

声明表示，法国国内情报总局（DGSI）经过长期调查，本月10日揭露「俄罗斯情报人员在我国领土从事秘密行动」。

声明并未详细说明俄方任务的细节。

法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）在推文中表示，法国国内情报总局「对一个有损我国利益的俄罗斯特工网络造成阻碍」。

他说，法国国内情报总局执行了一次「优异的反间谍任务」，并称这个组织「暗中保护我们最根本利益」。

在此之前，法国于4月4日表示，莫斯科入侵乌克兰后，法国驱逐了35名俄罗斯外交官，作为欧洲联合行动一环。

他们当时将那些外交官形容为「驻扎在法国、具有外交身分的俄罗斯人，而他们的行动有违我国安全利益」。

法国外交部告诉法新社，最近被驱逐的这6人，不在先前宣布要驱逐的35人名单中。

许多欧洲国家相继驱逐俄罗斯外交人员，尤其是在乌克兰首都基辅附近的布查镇（Bucha）遭遇屠杀事件之后。乌克兰军队在布查镇发现乱葬岗，许多遗体甚至直接被弃置于街上，让所有欧洲国家感到愤怒。

© 2022 AFP