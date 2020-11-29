假期将至 苏格兰学子展开返乡前病毒筛检

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（法新社爱丁堡28日电） 耶诞假期即将到来，英国苏格兰圣安德鲁大学（University of St Andrews）学生鱼贯进出被改造为冠状病毒筛检中心的体育馆，接受大规模病毒筛检。

19岁心理系学生华德尔（Fiona Waddell）今天在筛检中心开放筛检前表示：「能够回家陪伴家人、知道一切都很安全，让我感到非常安心。」

她向法新社表示：「我们能在耶诞节团聚，已经够幸运了，我不希望任何事情破坏这点。」

拥有数百年历史、位于苏格兰东北部海岸的圣安德鲁大学架设起筛检中心，作为学期末前让苏格兰各地学生接受COVID-19筛检所推出的一环。

英国政府提供100万个侧流法检验套组给苏格兰，学生能在筛检中心用这个套组自我检测，中心每天能供1500名学生筛检。

这座筛检中心将开放至12月18日，当局要求计划返乡过节的学生隔3天接受2次筛检。

各方都希望民众往来各地时，将病毒传播的风险降到最低。

英格兰和威尔斯的学子被要求在接受冠状病毒筛检后的一星期旅行空窗期返家。

在苏格兰，学生则被安排在7天空窗期内彼此错开

© 2020 AFP