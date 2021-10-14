做对自己最有利的事 厄文坚持拒打新冠疫苗

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（法新社纽约14日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网球星厄文（Kyrie Irving）表示，拒打新冠疫苗是做「对自己最有利的事」；厄文因拒绝接种，新季开打恐遭禁赛。

厄文今天在Instagram直播时谈及接种疫苗议题，表达希望最终仍能与队友并肩上场作战，但也说不会屈服压力接种疫苗，坚称自己对疫苗并无好恶。

他说：「做对自己最有利的事，我对打不打疫苗都无特定立场，我不过就是做对自己最有利的事。」

「我知道（坚不打疫苗）的后果，若这代表我得因此受抨击甚至被妖魔化，也就认了。」

厄文还说并不打算引退，也不会以这样的方式离开NBA，「我能做的还很多」。

篮网12日决定，由于明星控卫厄文拒绝接种COVID-19疫苗，将不得参加球队练球和下周开打的NBA新赛季球赛。

29岁的厄文（Kyrie Irving）和哈登（James Harden）、杜兰特（Kevin Durant）是篮网三巨头，厄文缺阵恐影响篮网战力。

纽约市已订出规范，禁止未打疫苗的球员参与练球或比赛。厄文理论上仍可在客场出赛，但球队的声明排除了这项可能性。

© 2021 AFP