停供天然气给2欧盟国 俄怪被不友善国家制裁

（法新社莫斯科27日电） 克里姆林宫今天表示，俄罗斯是因「不友善国家」对俄国经济和金融业采取的行为，才以波兰、保加利亚拒用俄国货币卢布付款为由，停止供应天然气给这两个欧洲联盟（EU）国家。

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克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「之所以需要一套新的支付方式，是因为不友善国家在经济领域和金融产业方面，对我国采取空前的不友善行动。」

培斯科夫表示，「如你们所知，他们阻止我国动用，或可直接说是窃取我们大量（外汇）存底」，这种情形导致得「过渡至一套新的支付制度」。

他说：「所以这里并没有勒索问题。」这项说法是在回应欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）之前形容，「俄国又试图运用天然气来勒索我们」。

培斯科夫还告诉记者：「俄国对消费者而言，仍会是个可靠的能源供应国，且依然信守合约义务。」

俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）今天宣布完全中止供应天然气给波兰，以及高度仰赖俄气的保加利亚，因为「它们未用卢布付款」。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）上月下令，俄国供气只接受卢布付款，买家得开设卢布帐户，否则将被断供。

培斯科夫拒绝说明有多少国家同意改用卢布支付天然气，只说「一旦接近付款期限，如果一些客户拒绝依新制度付钱，那当然就适用总统令」。

被问到若欧洲国家拒用卢布买天然气，俄国是否准备好可能承受预算损失，培斯科夫则回答：「一切都做好打算了，所有风险都已预测到，并采取必要措施。」

由于俄罗斯在乌克兰发起军事行动，莫斯科面临空前经济制裁，俄国3000亿美元的外汇存底也被外国冻结。

© 2022 AFP