停飞21个月后 巴西高尔航空率先让737 MAX复飞

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（法新社里约热内卢9日电） 美国波音737MAX型客机接连发生两起致命空难停飞近21个月后，巴西高尔航空（Gol）今天成为首家让737 MAX重返天际的航空公司。

高尔航空说，对波音公司实施的安全升级和扩大机师训练计画充满信心，这是航空监管机构重新认证737MAX的部分条件。

营运副总裁费瑞（Celso Ferrer）在声明中说：「过去20个月，我们一直在进行商用航空史上最深入的安全审查。」声明说：「安全永远是第一和优先要务。」

高尔航空将让737 MAX执飞清晨的国内航线；发言人告诉法新社，不愿搭乘737 MAX型客机的乘客可免费办理改票。

发言人在电子邮件中说：「在购票后12个月效期内，高尔航空乘客若不想搭乘波音737 MAX，可以重新安排行程，不会产生额外费用也不用补票差，并且维持相同的出发地和目的地。」

「特殊情况将根据个别情况进行评估。」

巴西最大国内航空公司高尔航空说，旗下140名机师已在美国接受相关训练。

高尔航空说，预计今年底前让旗下7架737 MAX型客机全数重返天际。

© 2020 AFP