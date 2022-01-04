偷渡横跨英吉利海峡 单年2.8万人创历史新高

（法新社伦敦4日电） 去年搭小艇从法国穿越英吉利海峡到英国的移民创下历史新高，英国联合社（PA）根据英国内政部数据进行的分析报告今天指出，这个人数高达2万8000人。

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人口贩子向看准这波「商机」，狮子大开口向移民收取数千英镑费用，并让移民搭破烂小艇冒险穿越这条繁忙航道，2021年至少有2万8395人抵英，是2020年的3倍多。

去年横跨英吉利海峡赴英的高峰出现在11月，这段时间在有利天候条件助长下，有至少6869人上岸。

光是11月11日，1天就有破纪录的1185人踏上英国土地。

人数增加有部分因素是他们用了较大的船艇来载人，这些较大的船平均可载28人，有时候甚至会载到50人。

对许多人来说，冒险渡海终究以悲剧收场。去年11月24日那天，至少27名移民在法国外海溺毙，法国官员形容这批移民搭的「船」与儿童泳池充气艇差不多。

这27名罹难者大多为男性，但也包括7名女性和两名分别是16岁与7岁的儿童；他们大多是伊拉克库德族人，也有伊朗库德族人 、阿富汗人、衣索比亚人、索马利亚人和埃及人。

法新社报导，移民前仆后继冒险从欧洲大陆前进英国，已成为首相强生（Boris Johnson）和内政大臣巴特尔（Priti Patel）的政治难题。

这样的移民潮也导致英法关系恶化，即便两国都试图打破这样的人口贩运网，彼此仍互相指责。

英国的「国籍与边界法案」（Nationality and Borders Bill）正在议会审理中，这项法案承诺对人口贩子和移民本身采取更严厉的行动。

如果国会通过这项遭人权组织反对的法案，将允许把寻求庇护的人送至「安全第3国」。

© 2022 AFP