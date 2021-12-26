偷渡船突尼西亚外海故障 非法移民48人获救

（法新社突尼斯25日电） 突尼西亚红新月会（Red Crescent）今天表示，突国海岸巡防队救起48名非法移民，他们搭乘一艘临时凑合的船只试图从邻国利比亚偷渡到欧洲。

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法新社报导，红新月会官员史林（Mongi Slim）表示，这艘船在突尼西亚札吉斯（Zarzis）外海故障后，船上移民已经获救，包括来自马利的15人以及15名叙利亚人和4名埃及人。

2011年利比亚独裁者格达费（Moamer Kadhafi）被推翻身亡以来，国家陷入内战，使利比亚成为移民逃离战乱和贫穷、前往欧洲的热门路线。义大利拉姆培杜萨岛（Lampedusa）距离突尼西亚海岸仅140公里。

史林表示，获救移民在转送国际移民组织（IOM）安置之前，先被送至开特夫港（El Ketef）。

突尼西亚国防部另一声明指出，海军23日在札吉斯外海救起28名移民，他们年龄在14岁到33岁之间，也是从利比亚出发。

国际移民组织表示，自2014年以来，有2万3000人试图偷渡欧洲时在地中海丧生或失踪，包括今年的近1700人。

国际移民组织21日说，前一周至少有160名移民因偷渡船沉没而葬身在利比亚外海。（译者：纪锦玲）

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