催泪瓦斯引爆 玻利维亚校园踩踏酿4死逾70伤

（法新社拉巴斯9日电） 一场在玻利维亚的汤玛斯佛里亚斯自治大学的学生集会中，有一个催泪瓦斯罐被引爆，当时众人惊慌逃窜，酿成踩踏意外，有4名学生因此丧命，还有70多人受伤。

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汤玛斯佛里亚斯自治大学（Tomas Frias Autonomous University）位于玻利维亚东南部的波托西（Potosi ）市，当地的检察官丘克（Roxana Choque）表示，其中有5名伤者在加护病房治疗中。

校长罗培兹（Pedro Lopez）告诉记者，有数百名学生在一个体育场参加学生会的选举。

警察局长伊桑多（Bernardo Isnado）指出，活动期间发生激烈争辩，至少有一名学生引爆了催泪瓦斯罐，进而引发了踩踏事件。

警务官员巴奇可（Nelson Pacheco）表示，有两名犯嫌已被逮捕。他提到，其中一人是参与召开集会的学生领袖，另一人则涉嫌实际引爆催泪瓦斯。

检察官丘克表示，许多伤者身上有包括骨折在内的多处伤势，死者则是死于窒息。

波托西市约有27万名居民，在当地的公立医院中，挤满了伤者和要找寻失踪学生的家属。

政府已宣布对此事进行调查。

学生间的纷争在玻利维亚并不罕见，之前也曾有人用过催泪瓦斯。

去年3月，另一所大学的集会中发生冲突，导致栏杆倒塌的意外，造成12名学生丧命。

© 2022 AFP