傻瓜庞克宣告解散 菲董推文致敬

(法新社巴黎22日电) 法国知名电音团体「傻瓜庞克」(Daft Punk)今天透过影片宣布解散,乐迷纷表不舍,曾与这个双人组合作的美国歌手「菲董」菲瑞威廉斯(Pharrell Williams)也推文致敬。

「傻瓜庞克」在社群媒体推出约8分钟长的影片,标题Epilogue有结语、尾声之意,画面撷取自他们的2006年科幻片「傻瓜庞克之机器人现形记」(Electroma)。

影片中可见戴银头盔的成员背上被设定计时炸弹,然后愈走愈远,最后爆炸灰飞烟灭。接下来出现的黑底画面有金色和银色机器手围着光线,下方写着1993-2021,象徵结束两人28年的合作。

公关佛瑞泽(Kathryn Frazier)透过电邮向法新社证实傻瓜庞克解散,但没透露原因。

从1995年歌曲Da Funk到2013年与美国歌手「菲董」菲瑞威廉斯(Pharrell Williams)合作的「幸运星」(Get Lucky),傻瓜庞克成为法国浩室音乐一盏明灯照亮全球,并荣获6座葛莱美奖(Grammy Awards),堪称近年声光效果十足的电子舞曲表演先驱。

他们的最后一张专辑「超时空记忆体」(Random Access Memories)在2014年举行的葛莱美奖颁奖典礼上勇夺最佳年度专辑奖,且「幸运星」获颁最佳年度唱片奖。

傻瓜庞克成员包括现年46岁的本高特(Thomas Bangalter)和47岁的德霍曼克里斯托(Guy-Manuel de Homem-Christo) ,两人年轻时在巴黎的学校认识,组团后总是戴着头盔现身,不以真面目示人。本高特曾在2015年英国广播公司(BBC)纪录片中说,他们的日常生活比其他一样有名的艺人普通多了,可能是因为这些艺人会被认出来。

他们首张专辑1997年的Homework一鸣惊人,收录Da Funk和Around the World等歌曲,尤其在Around the World音乐录影带中戴上头盔,成了日后的招牌打扮。两人之后在2001年发行第2张录音室专辑Discovery,当中的One More Time、Digital Love和Harder, Better, Faster, Stronger等首首成为经典;2015年再推出专辑Human After All。

外界一直谣传在近年沉寂的傻瓜庞克会推出新专辑或新巡演,如今乐团宣告解散,让许多乐迷梦碎。

菲董今天在推特发文大赞傻瓜庞克是「永远的传奇」。许多乐迷也纷纷对傻瓜庞克解散表示不舍。

© 2021 AFP