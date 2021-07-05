像极了饥饿游戏 澳官员：民众抢疫苗如电影情节

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（法新社雪梨5日电） 澳洲2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情升温，当局忙着应付疫苗不足的同时，卫生官员今天坦承，民众一窝蜂抢接种，宛如电影「饥饿游戏」（The Hunger Games）真实上演。

澳洲人口最多的新南威尔斯州卫生厅长哈扎德（Brad Hazzard）说，疫苗短缺造成人心惶惶，民众深怕抢不到疫苗接种。

他说，大批民众急坏了，频频在大型接种中心出没，或是不断打电话给医疗机构，希望预约安排施打日期，「像极了人们追逐疫苗的『饥饿游戏』」。

以反乌托邦未来世界为场景的小说「饥饿游戏」曾搬上大银幕，书中描述一群年轻人每年都会被挑选出来，参加电视直播的「饥饿游戏」，他们必须在舞台上战斗至死，唯一幸存者会在最后得到名与利。

澳洲2500万人口仅7%完成疫苗施打，为已开发国家中比例最低之一，保守派政府把希望豪赌在阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗，同时也自行投如研发，然而国产疫苗却在试验阶段宣告失败。

许多民众舍弃目前仅建议60岁以上人士施打的AZ疫苗，想办法预约接种辉瑞（Pfizer），但因当局太晚决定下订加上全球供不应求，辉瑞等疫苗的取得十分困难，随着雪梨确诊数增至300多例，总理莫里森（Scott Morrison）提高接种率的压力也越来越大。

澳洲目前累计约3万人确诊，几座主要城市实施封城，以遏止最近数周爆发的小规模疫情扩散。

哈扎德说，当事后诸葛批评政府很容易，「我认为政府尽力了」，但他仍警告，「直到取得足够疫苗，也有足够的医师站在前线帮忙施打之前，我们都会继续看到根本就是『饥饿游戏』的情节在这里上演」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP