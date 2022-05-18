儿童教育因疫情受损 IMF：将让经济付出代价

（法新社华盛顿17日电） COVID-19疫情期间学校停课，国际货币基金今天表示，G20许多国家的孩子皆蒙受教育损失，恐对已开发经济体的GDP产生长期负面影响。

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法新社报导，近期对学童的评估显示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行期间，普遍实施的线上教学导致印度、德国、英国、巴西、美国的学术水准下滑。这几个国家有许多学校于疫情期间关闭了1年多。

总部在华盛顿的国际货币基金（IMF）在报告中说：「如果不解决这类教育损失，受影响的学生可能终身收入都会受到影响。」

IMF的经济学家注意到，目前这批在校生未来数十年陆续进入职场后，将占20国集团（G20）经济体劳动年龄人口的近40%。

报告警告：「虽然还有许多未知数，但我们模拟的结果显示，一旦这些学生都进入劳动力市场，从长远的角度来看，G20经济体的国内生产毛额（GDP）可能最多会下滑3%。」

IMF表示，最贫困的家庭，遭受的教育损失也最为严重，他们的未来「最有可能再走下坡，进一步扩大收入不平等的现象」。

IMF估计，因疫情造成的教育损失若不加以处理，G20各国居民的一生收入的损失可能达1.5%到10%。

© 2022 AFP