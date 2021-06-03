儿童权利基金会示警 疫情冲击恐酿世代灾难

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（法新社海牙3日电） 儿童权利基金会今天公布的年度调查显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行严重影响全球儿童权利，政府如果不采取行动，年轻人将面临「世代灾难」的风险。

荷兰非政府组织儿童权利基金会（KidsRights Foundation）在儿童权利指数调查报告中表示，因为防疫限制措施，数以百万计的儿童已失去教育机会，并长期冲击他们的身心健康。

在182个国家的儿童权利指数排名中，冰岛、瑞典及芬兰是儿童权利最好的国家，查德、阿富汗及狮子山共和国（Sierra Leone）最差。

儿童权利基金会创办人兼主席杜拉尔特（Marc Dullaert）说，疫情对儿童的影响「不幸地超出我们去年一开始的预测」。

他说：「除了染疫病患外，儿童受到最严重打击，打击不是直接来自病毒本身，而是来自世界各国政府延后采取行动，带来根本的失败。」

杜拉尔特说：「恢复教育是避免世代灾难的关键。」

儿童权利基金会表示，有超过1亿6800万儿童的学校遭关闭将近一年，全球有1/3儿童在学校关闭时无法获得远距教学。

疫情冲击全球经济，另有1亿4200万儿童陷入物质贫困，3亿7000万儿童错过学校伙食。（译者：林沂锋/ 核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP