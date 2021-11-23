儿童染疫数飙升 以色列5至11岁开打辉瑞BNT

（法新社特拉维夫23日电） 鉴于儿童染疫数飙升，以色列于22日开始为5至11岁儿童展开COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗施打计画，成为少数几个为年幼儿童接种疫苗的国家之一。

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今年一整个夏天，Delta变异株疫情蔓延以色列各地，以色列成为最早施打疫苗追加剂的国家之一。

随着疫情开始再度蔓延，以色列总理班奈特（Naftali Bennett）在脸书（Facebook）发文说，以色列正经历「儿童感染潮」，最近确诊病例中约半数是11岁以下儿童。

以色列当局已针对12至17岁族群进行接种，但在辉瑞药厂进行试验与以色列专家小组发布建议后，决定降低接种年龄门槛。

法新社在特拉维夫的记者发现，虽然针对年幼未成年人的施打活动定于23正式开始，但22日晚间已展开施打。

总理办公室宣布，班奈特计划23日上午让他最小的儿子接种疫苗。

以色列是去年最先展开疫苗施打的国家之一，归功于与辉瑞药厂达成的协议，也就是优先提供数百万剂疫苗，换取有关疫苗效力的实证数据。

以色列900万人口中已有超过570万人完整接种疫苗。

© 2021 AFP