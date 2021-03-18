光天化日遭刺喉咙 法国知名剧场导演法兰颂伤重

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（法新社法国蒙贝列17日电） 法国首屈一指的剧场导演法兰颂今天在他于南部城市蒙贝列（Montpellier）下榻的旅馆外遭人刺伤喉咙。法国官员说，这起发生在光天化日下的袭击事件，详细情况尚不明朗。

一名知情人士表示，76岁的法兰颂（Alain Francon）今年2月中开始在蒙贝列的国家高等戏剧艺术学院（ENSAD Montpellier）任教，暂居在当地历史悠久的中心地带。

法兰颂在这起袭击中受到重伤，在街上昏了过去，救护人员随后抵达，并将他送到附近的医院。

法兰颂是法国最知名的剧场导演之一，他在1970年代于阿尔卑斯山山脚下的小镇安锡（Annecy）成立了前卫的爆裂剧团（Theatre Eclate）。

1996年，他替巴黎极富盛名的科林国家剧院（Theatre national de la Colline）掌舵，监督实验性作品，直到2010年达到法定退休年龄65岁为止。

他于2016年以执导美国剧作家阿尔必（Edward Albee）的「灵欲春宵」（Who's Afraid of Virginia Woolf?），获得莫里哀戏剧奖（Moliere Award）。

法兰颂去年还在极富人气的法国女演员兼导演马宜雯（Maiwenn）电影作品「挚爱之路」（DNA）里饰演一名坏脾气的父亲，在片中，他的女儿决心探究自己的移民根源。

© 2021 AFP