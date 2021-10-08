克什米尔锡克人遭反印度分子杀害 族人抬尸抗议

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（法新社印度斯利那加8日电） 印度控制的克什米尔（Kashmir）地区今天有数百名少数民族锡克人在一名遇害族人教师的葬礼游行表达愤怒，这名教师昨天和一名印度教徒遭到疑似反印度好战分子杀害。

46岁的库尔（Supinder Kour）和同事强德（Deepak Chand）昨天在两人任教的学校遭到枪击身亡。这是当地本周连续第3起攻击事件，累计已有7位平民丧生，反叛团体「抵抗阵线」（The Resistance Front，TRF）宣称犯案。

连串杀人攻击不仅在不服中央的克什米尔地区和全印度引发民众普遍谴责，不分党派的政治人物也予以抨击。

愤怒的锡克人（Sikh）今天在克什米尔大城斯利那加（Srinagar）抬着用白布包裹的库尔遗体，沿着一条主要街道游行，途中高呼宗教口号及要求伸张正义。

有一小撮穆斯林居民也加入游行队伍。穆斯林人口在克什米尔占最大多数，锡克人仅占约2%。

官员表示，反印度好战分子今年来已杀害28位平民，其中21人是穆斯林。 抵抗阵线昨天发布英文声明，指控近日遭到杀害的7人是「占领者的佣兵和走狗」，并警告不会放过受雇于印度安全部队的人员。

© 2021 AFP