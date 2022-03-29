克宫证实：英超豪门切尔西老板涉入俄乌和谈

（法新社莫斯科29日电） 美媒报导，英超豪门切尔西的俄罗斯老板阿布拉莫维奇为俄乌和谈奔走，疑出现中毒症状。克里姆林宫今天否认阿布拉莫维奇在和谈期间疑遭下毒，但证实他扮演和谈中间人的角色。

广告 继续浏览后续

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）还说，亿万富豪阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）参加了俄罗斯与乌克兰代表今天在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）的谈判。

培斯科夫说，阿布拉莫维奇并非「（俄国）代表团正式（协商）成员」，但他「参与确保俄乌双方的某些联系」，而且俄乌都同意由阿布拉莫维奇担任这个角色。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报导，阿布拉莫维奇在今天上午谈判开始前，曾与土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）谈话。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）27日曾表示，阿布拉莫维奇等俄国商人提议支援他的政府。

泽伦斯基告诉记者，这些俄国商人希望「做些什么」、「以某种方式协助」让俄国对乌克兰的军事攻击降温。这次攻击已造成数以千计的人丧生。

55岁的阿布拉莫维奇是与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）关系密切的寡头富豪之一，也是英格兰足球超级联赛劲旅切尔西（Chelsea）的老板。他连同其他俄国寡头遭西方制裁，正试图脱手切尔西球队。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）昨天报导，阿布拉莫维奇与乌克兰协商人员疑遭下毒，可能是莫斯科强硬派试图破坏和谈。

根据华尔街日报引述的消息人士，在乌克兰首都基辅（Kyiv）一次会议后，阿布拉莫维奇与至少两名乌国高阶协商人员出现症状，包括双眼发红、经常流泪并感到疼痛，同时脸部和双手脱皮。

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）未证实此事。培斯科夫则对记者宣称这是资讯战的一环，相关报导不符事实。

但一名熟悉内情消息人士稍早向法新社证实这项消息，他说：「很不幸地，的确发生华尔街日报报导的那种情事。」

© 2022 AFP