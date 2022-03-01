克宫：现在评估俄乌首轮谈判结果为时过早

（法新社莫斯科1日电） 俄罗斯上周入侵乌克兰，双方已结束首轮停战谈判，克里姆林宫发言人培斯科夫今天表示，谈判情况已向总统蒲亭（Vladimir Putin）报告，现在评估谈判结果「为时过早」。

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俄乌官员昨天在乌克兰与白俄罗斯的交界举行开战后首次谈判。培斯科夫（Dmitry Peskov）说，莫斯科政府会「分析」谈判结果。

几个钟头前乌克兰官员表示，俄军炮击乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）中央广场。另外，从克里米亚半岛（Crimea）挺进的俄国部队也于今天抵达乌克兰南部刻松市（Kherson）。

俄罗斯在2014年并吞属于乌克兰的克里米亚半岛。

培斯科夫宣称俄军「并未空袭民用基础设施或住宅建筑群」，但多方证据都与他的说法相抵触。

乌克兰方面表示，自莫斯科2月24日发动攻击以来，已逾350名平民身亡。

俄国方面承认有损失，但未揭露俄军阵亡人数。今天一些俄国地方首长开始公布死在乌克兰的官兵名单，培斯科夫说，这么做毋须莫斯科政府同意，但他拒绝公布死亡人数。

俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）今天稍早表示，俄国将持续在乌克兰的攻势，直到「达成目标」。

© 2022 AFP