克宫：盼俄德延续双边关系

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（法新社莫斯科27日电） 德国大选落幕，但新政府成形可能还要一段时间。面对选后充满政治不确定性的这段时期，俄罗斯克里姆林宫今天表示，希望莫斯科与柏林的双边关系顺利「延续」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「当然，我们指望（俄德）双边关系将会延续」。他还说，莫斯科「非常关注」德国大选结果。

「据我方了解，建立（执政）联盟的过程通常相当漫长且复杂」，培斯科夫说，俄方将密切关注相关进展。

他还补充，尽管莫斯科和柏林之间存在分歧，但「我们一致认为，所有问题都应该、也只能透过对话解决」。

德国中间偏左的社会民主党（SPD）以些微差距胜过拉谢特（Armin Laschet）领导的保守派基民/基社联盟（CDU/CSU）。接下来萧兹（Olaf Scholz）的社民党将尝试与其他党联合组阁，但保守派也不放弃尝试结盟组阁的机会。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会说德语，德国现任总理梅克尔（Angela Merkel）则会说俄语。梅克尔在任的16年间，德俄两国曾就叙利亚战争、俄国并吞克里米亚（Crimea）、克宫疑似企图毒杀反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）等事件发生龃龉，但双方仍是重要贸易伙伴。

虽然面临部分欧盟和北约盟国（如波兰、波罗的海国家和美国）的反对，莫斯科和柏林仍于本月合作完成北溪2号天然气管线（Nord Stream 2）。批评者认为，这让莫斯科对欧洲能源供应拥有过多控制权。

萧兹今天告诉记者，莫斯科曾承诺，不会将这条管道当作能源武器，且莫斯科保证「乌克兰仍将保有收取管线途经路费的权利，我们也将确保向东欧某些国家的天然气供应不受俄罗斯威胁」。

© 2021 AFP