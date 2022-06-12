克服仇视勇敢逐梦 跨性别皇后闯全球大赛

（法新社巴西圣贡萨洛11日电） 穿着宝石点缀的红色礼服，美丽不可方物，巴西选美冠军罗德里格斯（Eloa Rodrigues）深知自己有多幸运：能在1个对跨性别者而言最致命的国家，勇敢活出梦想。

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法新社报导，这位来自里约热内卢郊区，苗条、让人惊艳的29岁女性明天将前往泰国，代表巴西参加被视为「跨性别环球小姐」选美的「国际皇后小姐」（Miss International Queen）大赛。

罗德里格斯自认是个幸运的「异类」，因为她不仅来自过去14年跨性别者命案创下纪录的巴西，还出身与里约隔海对望、贫穷暴力的城市圣贡萨洛（Sao Goncalo）。

罗德里格斯是巴西最顶级的跨性别选美比赛现任冠军，从小在阿姨和阿嬷充满爱与包容的家庭中长大，有机会上大学、追求模特儿和表演生涯，而现在，她将飞过大半个地球，前往着名的巴达雅（Pattaya）海滩度假胜地。

但罗德里格斯说，对于像她这样的黑人跨性别女性来说，在巴西做梦依旧困难。

她在舒适宽敞的家中准备午餐时告诉法新社：「我历经千辛万苦才来到这里。」米色的墙上挂满全家福照片，房间则有许多她的奖杯收藏。

「有好几次我都要放弃了，甚至很想连命都不要了。」

她不愿透露童年和改变性别的细节，只说那时「我得在没人可参考的情况下，非常坚强地对着家人说，『我是女人』」。

「但我找到了力量向家人表达这点，让他们理解和尊重──也让我自己理解与尊重他们必须经历的过程。」

一直是她坚强后盾的阿姨伊冯娜（Ivone）说：「支持她的梦想很重要，为了达到梦想，她倾尽全力。」

但并非每个和她一样的人都能得到同样的支持，罗德里格斯说，「绝大多数跨性别者面临着几乎没有机会、梦想和关爱的现实」。

巴西针对跨性别者的暴力数字让人不安，这个人口 2.13亿的国家有着根深蒂固的男子气概文化，自2008年欧洲跨性别组织（Transgender Europe）开始统计数据以来，巴西年年都在谋杀跨性别者榜上高居世界第一。

根据该组织的年度报告，去年有92起此类谋杀案，自 2008年以来高达1645起。

根据另1个权利组织Antra数据，在巴西被谋杀的人中，黑人跨性别者不成比例地高──2018年为80%。

罗德里格斯说：「我想，我认识的跨性别者与变装癖，最大的恐惧大概都是死亡。」

「我也曾经是这样，但现在不会了。我当然没有特权，因为我仍是跨性别者，仍是黑人，但我现在有机会逐梦了。」

这并不容易，罗德里格斯很辛苦地安排泰国之行，比赛6月25日登场时，她将与来自世界各地的另23名决赛佳丽一较高下。这场选美因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行而延后两年。

找赞助商是场艰苦的斗争，罗德里格斯旅费主要自掏腰包，需要带去的近30件服装也大都自己包办。

罗德里格斯说：「很多人还有很多品牌不想跟我这样的人扯上关系，我（2020 年）赢得全国冠军时，在社群媒体上遇到很多仇视和种族歧视。」

如果能顺利夺冠，罗德里格斯打算把45万泰铢（1万3000美元）奖金拿来帮助家人，并实现她最大的梦想之一：成为妈妈。

「我希望大家看到我的时候，会这样想：『哇，她做到了，所以我也做得到』。」

© 2022 AFP