克林斯曼：德甲当代最佳前锋 莱万当之无愧

（法新社柏林20日电） 德国足球传奇克林斯曼（Jurgen Klinsmann）评价拜仁慕尼黑的波兰籍球星莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）是当代德甲最佳前锋。拜仁23日将对阵柏林赫塔，莱万又能一展身手。

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德甲暂居龙头的拜仁目前与第2名的多特蒙德仍有6分积分差。莱万最近5场比赛攻入10个进球，对状况不佳的柏林赫塔而言宛如梦魇。

莱万17日蝉联国际足球总会（FIFA）年度最佳男子足球员，获奖两天前他才在拜仁作客4比0大胜科隆之战踢进德甲生涯第300个进球。

率领西德在1990世界杯足球封王的克林斯曼在视讯记者会时告诉法新社：「莱万无疑是德甲当代最佳前锋。」

57岁的克林斯曼选手生涯辉煌，效力过英超热刺、义甲国际米兰与德甲拜仁，1996年担任德国队长时又率队拿下欧国杯冠军，高挂球鞋后曾先后执教过德国与美国国家队。

克林斯曼不讳言，上季被莱万以41球改写老穆勒（Gerd Mueller）德甲单季最多进球纪录之举吓到，「在德国，我们连接近这项纪录的念头都没有过」。

莱万德甲本季目前踢进23球，连续5年拿下联赛进球王应非难事。

© 2022 AFP