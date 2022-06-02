克罗埃西亚获认达加入欧元区标准 明年可望实现

（法新社布鲁塞尔1日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天表示，欧洲国家克罗埃西亚已符合加入欧元单一货币区域的所有标准，为它在明年1月1日成为欧元区第20个成员国铺路。

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位于中欧和南欧之间的克罗埃西亚，原本属于南斯拉夫的一部分。它在不到10年前加入欧盟（EU），如今使用的货币又即将从库纳（kuna）转为欧元，这也将为欧盟的进一步整合立下新的里程碑。

欧盟执行当局表示，克罗埃西亚已符合加入欧元区的严格条件，包括将国内通货膨胀保持在与欧盟同侪国家相同范围内，以及全力投入健全的公共支出。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，加入欧元区「将让克罗埃西亚的经济更加强大，为它的公民、企业和社会整体带来益处。而克罗埃西亚的加入，也将让欧元更强大」。

欧洲中央银行（ECB）在今天发布的一份报告中，也对克罗埃西亚加入欧元区给予肯定意见。

克罗埃西亚在2013年加入欧盟时，已表达采用欧元意愿。如今它若要加入欧元区，还需获得各欧盟国财政部长的赞成，这些部长预料将在7月对克罗埃西亚的加入予以全面支持。

欧盟执委会副主席杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示：「目前迹象都显示乐观，因此正常来说，我预估程序会按步进行，克罗埃西亚将能够在明年加入欧元区。」

克罗埃西亚总理普兰科维奇（Andrej Plenkovic）则在德国首都柏林的一场记者会中说，他有信心克国可在明年加入欧元区，且他的国家「目标」是在同一天加入申根（Schengen）开放国界区域。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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