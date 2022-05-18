克里姆林宫批基辅「无意」继续和谈

（法新社莫斯科18日电） 克里姆林宫今天批评基辅当局无意继续进行和平谈判，以结束目前的战事。

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克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉媒体：「和谈实在没有进展，我们留意到，乌克兰谈判代表完全缺乏继续和谈的意愿。」

基辅首席谈判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，乌俄在冲突较早期举行的定期谈判没有具体成果，如今与莫斯科的和谈已经「停顿」。

培斯科夫并表示，克里姆林宫没有关于一名俄罗斯士兵被控杀害一名手无寸铁乌克兰平民的资讯，这是莫斯科2月24日派兵攻打乌克兰后，首次审理的战争罪行案。

培斯科夫说：「我们依然没有接获相关讯息，而且由于我们在当地没有外交使领馆，能提供的协助也相当有限。」

他声称，乌克兰通报的许多这类案例「根本不实或是自导自演」。

21岁的希希马林（Vadim Shishimarin）今天在基辅的索洛米杨卡区（Solomyansky）地方法院出庭，他被控2月28日在乌克兰东北部杀害一名手无寸铁的62岁男子。

这名来自俄国伊尔库次克（Irkutsk）的俄国士兵被控战争罪行以及预谋杀人等罪名，可能被判无期徒刑。

© 2022 AFP