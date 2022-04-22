克里姆林宫：联合国秘书长下周访俄 将与蒲亭会谈

（法新社莫斯科22日电） 克里姆林宫今天指出，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下周将在国内，与来访的联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）会谈。

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法新社报导，克里姆林宫在俄罗斯入侵乌克兰第58天做出这项宣布。俄乌战争已导致数千人丧生和1200多万人流离失所，酿成二战以来欧洲最严重的难民危机。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉俄罗斯新闻社（RIA Novosti）：「4月26日，联合国秘书长古特瑞斯将抵达莫斯科，与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）谈话。」

「他也将受到俄罗斯总统蒲亭接见。」

至于其他细节，俄方未立即提供。

联合国发言人20日表示，古特瑞斯之前已要求与俄罗斯和乌克兰总统会面。

自蒲亭2月24日挥军入侵乌克兰以来，联合国在很大程度上被边缘化。

联合国表示，古特瑞斯试图藉由对话来终止俄乌战争。

自古特瑞斯称俄罗斯侵略乌克兰违反联合国宪章（UN Charter）后，蒲亭都不接古特瑞斯电话，或以任何方式与他联系。（译者：徐睿承）

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