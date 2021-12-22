克里斯诺斯性侵丑闻连环爆 欲望城市女星挺受害者

（法新社洛杉矶21日电） 美剧「欲望城市」（Sex and the City）中饰演「大人物」的男星克里斯诺斯（Chris Noth）卷入性侵丑闻，剧中3大女主角今天打破沉默，发声支持出面提出指控的女性。

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莎拉洁西卡派克（Sarah Jessica Parker）、克莉丝汀戴维斯（Kristin Davis）与辛西亚尼克森（Cynthia Nixon）今天在社群媒体发布声明说：「听闻关于克里斯诺斯的指控，让我们深感痛心。」

「我们支持出面提出指控、诉说她们痛苦经历的女性。我们知道这么做是非常困难的事，我们对她们的做法表达肯定。」

多媒体娱乐新闻「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）在数个月期间，先后接获两名匿名女子爆料，这两名素不相识的女子指控克里斯诺斯曾对她们伸出狼爪。「好莱坞报导」接着于本月16日刊出相关报导。

其中一名女子称，她2004年在西好莱坞（West Hollywood）公寓大楼的社区游泳池结识克里斯诺斯，对方还借了她一本书，她后来还书时，却在克里斯诺斯的公寓遭男方性侵。

这名女子说，事发时她22岁，还因此受伤到医院缝了几针。

另一名女子则说，2015年她曾在纽约跟克里斯诺斯约过会，当时克里斯诺斯邀她回住处，却对她伸出狼爪。

克里斯诺斯在最新影集「欲望城市：华丽下半场」（Sex and the City: And Just Like That..）再度饰演「大人物」（Mr. Big）一角，不过角色在开播第一集就因骑乘派乐腾（Peloton）运动脚踏车心脏病发猝死。

剧情发展连累派乐腾股价，派乐腾还因此火速请克里斯诺斯补拍一支广告止血，没想到克里斯诺斯旋卷入性侵丑闻，派乐腾只好马上撤广告。

这两名女子告诉「好莱坞报导」，克里斯诺斯重回小萤幕、「欲望城市」续集的播出都是导火线，促使她们出面提出控诉。

克里斯诺斯否认性侵指控，称他在2004年与2015年与这两名女子相遇，关系是出于「你情我愿」。

67岁的克里斯诺斯在书面声明中说：「我数年前，甚至十几年前遇到的人对我做出的指控绝对是不实的。」

「好莱坞报导」那篇报导刊出隔日，又有第3名女子告诉「野兽日报」（The Daily Beast），克里斯诺斯2010年在纽约市性侵她，当时她18岁。

克里斯诺斯同样否认第3位女子的指控。根据当地媒体刊出的声明，克里斯诺斯已被经纪公司解约，也遭美国哥伦比亚广播公司（CBS）影集「私刑教育」（The Equalizer）开除。

© 2021 AFP