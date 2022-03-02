入侵乌克兰代价不小 俄罗斯滑冰田径选手遭禁赛

（法新社巴黎1日电） 俄罗斯今天持续因为入侵乌克兰一事在体育方面付出沉重代价，遭禁赛的体育项目如滚雪球般愈来愈多，其中最痛苦的打击可能来自滑冰和田径。

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俄罗斯和白俄罗斯网球选手依然能在WTA、ATP和大满贯赛上出赛，但他们的队伍被暂停参加台维斯杯（Davis Cup）和金恩夫人杯（Billie Jean King Cup）赛事。

俄罗斯向来是花式滑冰强国，今年在北京冬季奥运上夺下6金，包括2面花滑金牌，如今他们的滑冰选手也被禁止参与所有赛事。

这使得俄罗斯选手无法参加3月在法国蒙贝列（Montpellier）举行的世界花式滑冰锦标赛。

俄国与白俄田径运动员今天晚间被禁止参加今年的世界田径锦标赛室内赛与室外赛。

世界田径总会（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）表示：「任何认识我的人都明白，因为政府的行为而制裁运动员是不合常理的，但体坛必须站出来。」

白俄罗斯因为充当俄国部队攻击邻国乌克兰的发射台而招致国际谴责，因此白俄运动员同样遭到惩罚。

滑冰和田径遭禁，对俄罗斯来说堪称重大打击，在总统蒲亭（Vladimir Putin）执政下的俄国曾利用体育作为塑造国内外形象的强大力量。

蒲亭担任总统期间，俄国曾于2014年在索契（Sochi）举行冬季奥运，也曾于2018年主办过世界杯足球赛。

© 2022 AFP