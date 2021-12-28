全力封阻新一波本土疫情 西安祭出足不出户

（法新社北京28日电） 陕西的西安成为中国大陆新一波本土新冠疫情重灾区，数以十万计的人被要求做到足不出户。当局盼透过最严格的封控尽快遏止住这波21个月来新增确诊新高的疫情。

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两年前新冠疫情首度现踪地的中国持续坚守「清零」防疫策略，为确保明年2月登场的北京冬奥顺利举行，当局持续严控边境、漫长隔离和针对性的封城。

但目前大陆面临近几周以来最严重的疫情复燃，今天通报新增209例确诊，是去年3月以来最高的单日新增。

尽管相较欧洲与美国的单日疫情简直小巫见大巫，但大陆当局仍祭出所谓尽可能最严格的措施，以遏止人口1300万的西安当地疫情。西安自23日起封城，今天进入第6天。

陕西省27日新增报告本土确诊病例152例。12月9日至12月26日24时，全省累计报告确诊病例651例，预计病例数在短时间内仍会处于持续状态，不排除会出现一些点状暴发。

西安23日采取「非必要不离市」的措施，严格控制高速出口、地铁火车站与机场的人员外流。12月27日零时起，进一步强化西安市疫情防控措施，所有居民除按要求参加核酸采样外，均不出户、不聚集。

西安市已完成4轮酸检测工作，第4轮检测累计采样1182.36万人，已全部完成检测，12月27日12时启动新一轮核酸检测，最大限度发现社会面隐匿感染者。延安市已经开展区域核酸检测113.6万人次，咸阳市已经检测151.4万人次。

在已发现病例的延安市、咸阳市、渭南市，做好局部散发疫情处置，严防疫情继续扩散。在其他未发生疫情的地区，加强风险地区流入人员的排查追踪，强化应急处置能力储备，全力防范疫情输入风险。

西安市已设置4000多个采检站、部署超过10万人力因应新一轮采检。官方的中央电视台画面显示，戴着口罩的居民在大街与体育馆外排长龙等候筛检。

© 2021 AFP