全力防堵Omicron 澳洲宣布中止下月开放边境计画

（法新社雪梨29日电） 澳洲原订自下月起开放技术工人与学生族群入境，今天当局突然宣布暂停实施上述计画，以避免更多COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株Omicron流入境内。

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经过一场紧急安全会议后，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）宣布，12月1日的边境重启计画将至少延期2周。

莫里森强调，依照医疗专业人士建议，延期开放属于「必要的暂时性决策」。

他说，暂停开放边境将有助当局收集必要资讯，如疫苗效力、疾病范围（包括是否会引发其他轻微症状）、传染力高低等，以深入了解Omicron变异株。

截至目前为止，澳洲已有5人感染Omicron变异株。

除学生与技术工人的入境计画暂时取消，原订12月1日起向日本和韩国游客重启边境的计划亦遭搁置。

受到疫情冲击，澳洲边境已对大多数非公民关闭超过20个月，导致劳动力短缺，旅游业也受到重创。

先前，澳洲保守派政府仅允许本国公民、永久居民与新加坡人入境。国内约140万名技术工人一旦离开该国，将无法重新入境。

当局延后开放边境的最新政策，也让备受疫情冲击的澳洲教育业深感忧心。据澳洲大学联合会（Universities Australia）统计，目前还有13万名国际学生无法入境澳洲。

© 2021 AFP