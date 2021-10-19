全国真相与和解日未应邀造访原住民社区 杜鲁道致歉

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（法新社加拿大坎路普斯18日电） 加拿大卑诗省坎路普斯市（Kamloops）的天主教寄宿学校遗址今年5月发现215具原住民儿童遗骸，震惊全国。总理杜鲁道今天访问坎路普斯，对于没有尽快造访当地致歉。

今年9月30日是加拿大史上第一个国定的「全国真相与和解日」，杜鲁道（Justin Trudeau）当时没有回应原住民组织对他的邀请走访坎路普斯，而是与家人一起度假，他因此受到强烈批评。

他在记者会表示：「当天没有人在讨论真相与和解，而是在讨论我，这要算在我头上，我负起全责。」

他说：「我今天在此要说的是，我希望几周前就来到这里，我深深感到后悔。」

5月以来，加国陆续在几所原住民寄宿学校遗址挖出千余具孩童遗骸。原住民部落Tk'emlups te Secwepemc酋长卡西米尔（Rosanne Casimir）说：「有关无名冢的骇人发现能获得加拿大元首本人重视与慰问，这一刻等待已久。」

她说，她的部落对于杜鲁道9月30日那天未参加活动一事感到「震惊、愤怒、悲伤和质疑」。她又表示：「今天要采取一些积极步骤，纠正错误。」

© 2021 AFP