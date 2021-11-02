全球上百领袖承诺2030年前终结滥伐 将挹注200亿美元

（法新社格拉斯哥1日电） 联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）明天将结束为期两天的世界领袖高峰会，英国今天表示有100多位领袖承诺挹注近200亿美元以在2030年前终结森林滥伐。

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然而对于希望全球尽快行动以拯救地球肺部的环保人士而言，这个时程还是太晚了。

全球领袖今天在COP26大会上宣布这项承诺。COP26大会将持续到11月12日，试图拟定防止全球暖化带来破坏性冲击的国家行动计画。

担任高峰会主席的英国首相强生（Boris Johnson）说，关于停止森林滥伐的协议对于将地球升温控制在摄氏1.5度以内的远大雄心至关重要。

英国首相官邸表示，强生预计在格拉斯哥宣布：「这些庞大、充满生机的生态系统，这些自然的大教堂，是地球的肺部。」

强生说：「森林支撑了社会、生计、粮食供应，以及吸收我们排放到大气的碳。森林对我们的生存而言必不可少。」

「在做出今天前所未见的承诺之下，我们将有机会终结人类长久以来都是大自然征服者的历史，转而成为自然的守护者。」

英国政府表示，这项承诺获得近200亿美元的公共与民间资金支持，并获得100多位领袖背书，这些领袖所属国家的森林占了全球超过85%。

© 2021 AFP