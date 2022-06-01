全球关注乌克兰 非洲难民危机被忽视

（法新社巴黎1日电） 「挪威难民理事会」（Norwegian Refugee Council）今天公布报告示警，全世界对非洲各地大量人口流离失所、饥饿致死和冲突延长的风险给予太少关注。

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「挪威难民理事会」秘书长艾基兰（Jan Egeland）表示：「大家都在关注欧洲的乌克兰战争，我担心非洲的苦难会更被忽略。」

根据「挪威难民理事会」，面临这些最受忽略危机的国家，照严重程度依序是：刚果民主共和国、布吉纳法索、喀麦隆、南苏丹、查德、马利、苏丹、奈及利亚、蒲隆地和衣索比亚。

这是「挪威难民理事会」根据国际政治反应、媒体报导和承诺援助数量的不足所拟出的年度清单中，首次看到10项危机全部出现在非洲大陆。

刚果民主共和国连续两年遭列为最被忽视的国家，去年约有2700万人挨饿，占全国人口1/3。

「挪威难民理事会」表示，同时，有550万人在国内流离失所，另有100万人逃往国外。

但针对刚果民主共和国饥荒危机或该国东部冲突的相关高层会议或捐助者会议付之阙如，联合国要求的20亿美元人道援助也仅收到44%。

相较之下，「挪威难民理事会」指出，今年3月乌克兰的人道诉求仅用了短短一天时间就几乎达成资助目标。

© 2022 AFP