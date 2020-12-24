全球冠状病毒疫情逾7867万例确诊 超过173万人病殁

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（法新社巴黎24日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间24日11时（台湾24日晚间7时），全球至少173万1936人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7867万8240例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4978 万7800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球23日通报新增1万3539人病殁、65万6309起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3254死）、巴西（961死）及墨西哥（816死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计32万6232人病故、1846万6227例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万9220人丧生、736万5517例确诊）、印度（14万6756人丧生、1012万3778例确诊）、墨西哥（12万311人丧生、135万79例确诊）及义大利（7万395人丧生、199万1278例确诊）。

依照染疫死亡数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有163人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（118人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（117人）、义大利（116人）、秘鲁（113人）。

从区域来看，欧洲累计53万6186死、2475万5705例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计49万1661死、1492 万2509例确诊；美国和加拿大共计34万786死、1899万2598例确诊。

亚洲共计21万3480死、1356万5491例确诊；中东地区共计8万8001死、383万7154例确诊；非洲共计6万878 死、257万3929例确诊；大洋洲共计944死、3万861例确诊。（译者：陈彦钧）

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