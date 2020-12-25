全球冠状病毒疫情逾7931万例确诊 超过174万人病亡

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（法新社巴黎25日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间25日11时（台湾25日晚间7时），全球至少174万3187人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7931万3380例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有5015 万4100人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球24日通报新增1万2667人病殁、69万2731起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3299死）、墨西哥（861死）与巴西（762死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计32万9106人病故、1865万5012例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万9982人丧生、742万3945例确诊）、印度（14万7092人丧生、1014万6845例确诊）、墨西哥（12万1172人丧生、136万2564例确诊）及义大利（7万900人丧生、200万9317例确诊）。

依照染疫死亡数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有164人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（119人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（118人）、义大利（117人）、北马其顿共和国（114人）。

从区域来看，欧洲累计54万647死、2500万154例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计49万3837死、1502万4469例确诊；美国和加拿大共计34万3798死、1918万8172例确诊。

亚洲共计21万4302死、1361万7004例确诊；中东地区共计8万8246死、385万3039例确诊；非洲共计6万1413死、259万9658例确诊；大洋洲共计944死、3万885 例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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