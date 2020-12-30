全球冠状病毒疫情逾8193万确诊 超过179万人病亡

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（法新社巴黎30日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间30日11时（台湾30日晚间7时），全球至少179万1033人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少8193万3390例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有5157 万人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球29日通报新增1万4973人病殁、75万2217起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3223死）、德国（1129死）与巴西（1111死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计33万8656人病故、1951万5529例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（19万2681人丧生、756万3551例确诊）、印度（14万8439人丧生、1024万4852例确诊）、墨西哥（12万3845人丧生、140万1529例确诊）及义大利（7万3029人丧生、206万7487例确诊）。

依照染疫死亡数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有167人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（127人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（123人）、义大利（121人）、北马其顿共和国（119人）。

从区域来看，欧洲累计56万2500死、2600万7263例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计50万2163死、1535 万6869例确诊；美国和加拿大共计35万3924死、2007万7747例确诊。

亚洲共计21万7729死、1380万8353例确诊；中东地区共计8万9510死、394万6033例确诊；非洲共计6万4262死、270万6105例确诊；大洋洲共计945死、3万1027例确诊。（译者：陈彦钧）

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