全球冠状病毒疫情逾8338万例确诊 超过181万人病亡

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（法新社巴黎1日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间1日11时（台湾1日晚间7时），全球至少181万8946人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少8338万1330例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有5253万4200人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球12月31日通报新增1万3629人病殁、72万8621起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3426死）、巴西（1074死）和英国（964死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计34万5844人病故、1997万4883例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（19万4949人丧生、767万5973例确诊）、印度（14万8994人丧生、1028万6709例确诊）、墨西哥（12万5807人丧生、142万6094例确诊）及义大利（7万4159人丧生、210万7166例确诊）。

依照染疫死亡数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有168人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（130人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（123人）、义大利（123人）、北马其顿共和国（120人）。

从区域来看，欧洲累计57万4012死、2656万9711例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计50万7687死、1556 万9105例确诊；美国和加拿大共计36万1440死、2055万4203例确诊。

亚洲共计21万9371死、1390万5767例确诊；中东地区共计9万31死、399万2072例确诊；非洲共计6万5460死、275万9404例确诊；大洋洲共计945死、3万1068例确诊。（译者：陈彦钧）

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